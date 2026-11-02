В Литве прозвучало признание в неэффективности собственной многолетней агрессивной риторики. Советник президента прибалтийской республики по национальной безопасности Дейвидас Матуленис призвал политическую верхушку прекратить то, что он назвал "постоянным стуком в военные барабаны".

Чиновник заявил, что Вильнюсу необходимо сосредоточиться на реальных делах внутри страны, а не заниматься намеренным раздражением и провокациями в адрес Кремля.

Совпадение или нет, но столь резкая смена тональности произошла сразу после того, как агентство Reuters раскрыло факт давления со стороны Пентагона на прибалтийские страны. В США потребовали срочно умерить пыл и остановить свои нападки в адрес России.