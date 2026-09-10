В Литве продолжаются задержания пограничников по делу о контрабанде

В Литве продолжаются задержания коррумпированных пограничников. В начале недели на границе был конфискован очередной груз контрабандных сигарет: как выяснилось, его получателями должны были стать двое специалистов погранслужбы, которые работали на заставе в Капчаместисе. Позже задержали еще троих людей в форме, которые несли службу на других участках границы.

Подобного рода аресты стали явлением совершенно обычным после того, как в делах о контрабанде литовские власти стали замечать не только отправителей, но и получателей.

Немедленно выяснилось, что в пограничной и таможенной службах огромное количество сотрудников подрабатывает незаконными операциями, связанными с ввозом сигарет.

Причем, как сообщают сами литовские власти, более половины нелегальных грузов поступает из соседней Латвии.