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В Литве произошла утечка данных 62 тыс. врачей
Литву накрыла новая волна системного кризиса в сфере кибербезопасности, которая обнажила уязвимость государственных институтов. Из баз данных службы аккредитации здравоохранения похищены сведения о 62 тыс. литовских врачей. Под угрозой оказались их адреса, контакты и ID-номера.
Министр здравоохранения Мария Якубаускене признала факт утечки лишь на пресс-конференции в сейме, подтвердив, что взлом через уязвимость стороннего программного обеспечения оставался незамеченным почти двое суток.
Этот инцидент произошел на фоне недавнего скандала с центром реестров, откуда утекло более 600 тыс. личных записей граждан и который повлек за собой отставку главы ведомства.
Оппозиция в парламенте уже ставит вопрос о политической ответственности премьер-министра Инги Ругинене, заявляя, что руководство республики пытается замалчивать масштабные провалы в национальной безопасности и вводить общественность в заблуждение.