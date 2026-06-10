В Литве произошла утечка данных 62 тыс. врачей

Литву накрыла новая волна системного кризиса в сфере кибербезопасности, которая обнажила уязвимость государственных институтов. Из баз данных службы аккредитации здравоохранения похищены сведения о 62 тыс. литовских врачей. Под угрозой оказались их адреса, контакты и ID-номера.

Министр здравоохранения Мария Якубаускене признала факт утечки лишь на пресс-конференции в сейме, подтвердив, что взлом через уязвимость стороннего программного обеспечения оставался незамеченным почти двое суток.

Этот инцидент произошел на фоне недавнего скандала с центром реестров, откуда утекло более 600 тыс. личных записей граждан и который повлек за собой отставку главы ведомства.