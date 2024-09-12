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В Литве проходят военные учения "Железный волк"
В Литве проходят военные учения с участием стран НАТО. Всего задействовано более 3 200 военнослужащих и порядка 700 единиц военной техники.
Помимо литовских военных, в маневрах принимают участие солдаты из США, Германии, Бельгии, Чехии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов.
Планируется отработка наступательных и оборонительных операций.
Учения продлятся до 17 октября. Они направлены на оценку боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк", а также полную интеграцию боевой группировки передовых сил НАТО.
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