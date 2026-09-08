В Литве прошли обыски у пяти депутатов партии "Заря Немана" по подозрению в коррупции

В Литве прокуратура провела обыски сразу у пяти депутатов парламента: все они принадлежат к партии "Заря Немана". Хотя причины проведения следственных действий не называются, очевидно, что они связаны с подозрениями в коррупции. Именно по этой причине обыскивали ранее партийный офис данной организации.

Коррупционные скандалы в Литве ширятся, вовлекая все большее количество влиятельных политиков. Только в последнее время возбуждены уголовные дела против двоих бывших премьеров: один из них (Сквернялис) подозревается в руководстве крупной организованной преступной группой с миллиардными оборотами. Действующего премьера тоже подозревают в манипуляциях с недвижимостью.