В Литве пройдут масштабные военные учения "Гром Перкунаса"

Литва вновь готовится к масштабным военным учениям. Маневры "Гром Перкунаса" начнутся 17 сентября. Будут задействованы тысячи военнослужащих, резервистов и добровольцев, а также сотни единиц боевой и вспомогательной техники.

Цель учений заявлена как "проверка готовности литовской армии, отработка взаимодействия подразделений и выполнение задач национальной обороны".

Местному населению придется смириться с проверками транспорта и элементами комендантского часа. Завершатся тренировки 15 октября.