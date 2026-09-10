В Литве пройдут масштабные военные учения "Гром Перкунаса"
Автор:Редакция news.by
Литва вновь готовится к масштабным военным учениям. Маневры "Гром Перкунаса" начнутся 17 сентября. Будут задействованы тысячи военнослужащих, резервистов и добровольцев, а также сотни единиц боевой и вспомогательной техники.
Цель учений заявлена как "проверка готовности литовской армии, отработка взаимодействия подразделений и выполнение задач национальной обороны".
Местному населению придется смириться с проверками транспорта и элементами комендантского часа. Завершатся тренировки 15 октября.