В Литве разворачивают американские радары для обнаружения воздушных объектов

В Литве развертывают мобильные радары средней дальности производства американского концерна Lockheed Martin.

Как заявил глава Минобороны Литвы, новые радары будут передавать данные в режиме реального времени, которые будут интегрироваться в общую картину воздушного пространства Североатлантического альянса.

Глава ведомства также сообщил, что новые контракты на улучшение распознавания и нейтрализации угроз планируется подписать до конца 2026 года. А частично целостная национальная система обнаружения воздушных объектов должна заработать в конце 2027 года.

Процесс ускорен после инцидента с падением украинского беспилотника со взрывчаткой в Пасвальском районе Литвы.