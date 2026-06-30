В Литве с 1 июля вновь поднимут цены на коммунальные услуги

1 июля литовцев ожидает очередное повышение цен на коммунальные услуги. В абсолютных цифрах рост тарифов выглядит не особенно устрашающе, но в относительном выражении впечатляет - электричество подорожает на 7-10 %, газ - на 5 %.

Учитывая, что это не первое и, вероятно, не последнее повышение цен в 2026 году, центы все увереннее складываются в евро, а единицы - в десятки. Литва считается одной из самых дорогих стран еврозоны, и причина тому - высокий даже для Европы уровень инфляции. Электричество и отопление здесь не уступает по дороговизне немецкому при ощутимо более низком уровне доходов. Понятно, что дорогая и постоянно дорожающая энергия существенно увеличивает цены всех товаров и услуг.

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