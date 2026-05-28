Жители Литвы продолжают страдать от антинародной политики властей. В стране объявили об очередном повышении тарифов на электричество и газ с 1 июля. В среднем, рост тарифов составит 6 %.

Объяснение причин подорожания звучит необычно: как официально заявлено, ценообразование в первом полугодии было основано на излишне оптимистических подходах.

Это, что вполне закономерно, привело к резкому снижению популярности правительства: рейтинг премьера Инги Ругинене составляет сейчас около 5 %.

При этом она выбрала удивительную стратегию защиты: на днях из местного реестра данных, который является аналогом белорусского ЕРИП, были похищены данные о 600 тыс. граждан, включая высших чиновников и того же премьер-министра.

Подобное само по себе - повод для отставки кабинета: однако Ругинене заявила, что уходить не собирается, поскольку это привело бы к дестабилизации ситуации и порадовало бы врагов.