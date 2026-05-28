В Литве с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ
Жители Литвы продолжают страдать от антинародной политики властей. В стране объявили об очередном повышении тарифов на электричество и газ с 1 июля. В среднем, рост тарифов составит 6 %.
Объяснение причин подорожания звучит необычно: как официально заявлено, ценообразование в первом полугодии было основано на излишне оптимистических подходах.
При этом она выбрала удивительную стратегию защиты: на днях из местного реестра данных, который является аналогом белорусского ЕРИП, были похищены данные о 600 тыс. граждан, включая высших чиновников и того же премьер-министра.
Подобное само по себе - повод для отставки кабинета: однако Ругинене заявила, что уходить не собирается, поскольку это привело бы к дестабилизации ситуации и порадовало бы врагов.
На фоне удорожания энергоресурсов социологи фиксируют снижение популярности действующего правительства. Согласно последним опросам, уровень одобрения работы премьер-министра Инги Ругинене снизился до 41 %, а в рейтинге наиболее подходящих кандидатов на пост главы кабмина ее поддерживают около 5 % респондентов.