В Литве стартовали крупнейшие в истории республики учения по переводу всей государственной машины на мобилизационный режим. К маневрам принудительно привлекли около 3 тыс. чиновников, работников муниципальных предприятий и коммерческих компаний, а также 1 тыс. добровольцев.

В течение недели участники будут отрабатывать действия при тотальных перебоях со связью и светом, а также сценарии экстренного приема иностранных войск НАТО.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что вильнюсские власти намерены отрепетировать массовую принудительную эвакуацию жителей литовской столицы и приграничья под предлогом мифического "вторжения из Беларуси". На раздувание этой военной истерии Вильнюс тратит колоссальные средства. В 2026 году военный бюджет республики раздули до рекордных 2,5 млрд евро.

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