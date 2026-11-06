В Литве стартовали военные учения НАТО рядом с белорусской границей

В Литве стартовали масштабные военные учения НАТО под руководством Германии. Как сообщила пресс-служба литовского Минобороны, маневры под названиями "Щит Свободы" и "Большой Орел" продлятся до 3 декабря.

В учениях задействовано более 6 тыс. военнослужащих стран альянса, включая подразделения немецкой танковой дивизии и многонациональную бригаду НАТО. Главная цель - укрепление боевой готовности и отработка взаимодействия между союзниками, в частности Литвой и Польшей.

Учения развернутся на полигонах прямо у границы с Беларусью. Ранее в этом же приграничном районе Литва открыла испытательный полигон для беспилотников.