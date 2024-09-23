В Литве стартуют военные учения "Огненный гром - 2024"

США продолжают свои военные мероприятия в Литве. 23 сентября на трех полигонах республики стартуют международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром - 2024". В тренировках примут участие артиллерийские подразделения сухопутных войск литовской армии и 1-й батальон 82-го артиллерийского полка США, а также силы передового базирования НАТО, дислоцированные в прибалтийской республике. Цель учений - отработка и оценка способности подразделений эффективно выполнять задачи по ведению огня с закрытых позиций, а также улучшить взаимодействие между объединенными подразделениями огневой поддержки союзников.