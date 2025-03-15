В Литве торжественно открыли аналог украинского ТЦК

В Литве торжественно открыли управление военных комендатур - аналог украинского ТЦК. Отныне специальная комиссия будет обеспечивать "бесперебойную мобилизацию и деятельность армии".

Как пишут местные СМИ, для реализации плана по всей стране хотят подготовить около 1 тыс. солдат для военной комендатуры.

Согласно данным Литовской армии, возраст граждан, которые в настоящее время проходят соответствующие 10-дневные курсы, варьируется от 20 до почти 70 лет.