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В Литве торжественно открыли аналог украинского ТЦК
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1.22025-03-15T14:51:08.000000Z00
В Литве торжественно открыли управление военных комендатур - аналог украинского ТЦК. Отныне специальная комиссия будет обеспечивать "бесперебойную мобилизацию и деятельность армии".
Как пишут местные СМИ, для реализации плана по всей стране хотят подготовить около 1 тыс. солдат для военной комендатуры.
Согласно данным Литовской армии, возраст граждан, которые в настоящее время проходят соответствующие 10-дневные курсы, варьируется от 20 до почти 70 лет.
Власти уверяют, что военные комендатуры являются дополнительным элементом подготовки к обороне государства. Их основная задача в мирное время - лишь тренировки.