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В Литве у границ с Калининградской областью стартовали учения "Надежный щит"

В Литве начались учения "Надежный щит", которые проходят в районе так называемого Сувалкского коридора, в непосредственной близости от границ с Россией.

На этот раз в маневрах участвуют только литовцы: едва ли не впервые в маневрах задействованы все те, кому в случае необходимости придется взять в руки оружие. Кроме кадровых военных, это представители территориальной обороны, Союза литовских стрелков и других полувоенных, а также паравоенных подразделений.

Примечательно, что одним из важнейших аспектов учений является "воспитание в гражданах доверия к литовским солдатам и военным НАТО". Судя по легенде маневров, такое доверие либо отсутствует, либо, как минимум, не является всеобщим.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитваКалининградская областьвоенные учения