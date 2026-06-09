В Литве у границ с Калининградской областью стартовали учения "Надежный щит"

В Литве начались учения "Надежный щит", которые проходят в районе так называемого Сувалкского коридора, в непосредственной близости от границ с Россией.

На этот раз в маневрах участвуют только литовцы: едва ли не впервые в маневрах задействованы все те, кому в случае необходимости придется взять в руки оружие. Кроме кадровых военных, это представители территориальной обороны, Союза литовских стрелков и других полувоенных, а также паравоенных подразделений.