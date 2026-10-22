В Литве у границы с РФ проходят военные учения "Черный ястреб"

Командование вооруженных сил балтийской республики уточнило, что маневры проходят на западе страны - в районе Клайпеды, Гаргждай и Шилуте.

В них задействованы армия, военные комендатуры, добровольческие подразделения и гражданские структуры.

Участники отрабатывают охрану стратегически важных объектов инфраструктуры, а также патрулирование и имитацию помощи раненым.

Кроме того, сценарием учений предусмотрены имитация беспорядков у зданий муниципалитетов и диверсии на железной дороге. Маневры продлятся до 25 октября.