16 ноября литовские учителя намерены бастовать из-за низких зарплат. Стачка намечена на понедельник и может стать крупнейшей акцией, к которой присоединятся около 600 школ.

Профсоюзы требуют повысить на 10 % коэффициент должностного оклада педагогов. Многие школы будут закрыты, а педагоги рассчитывают, что их поддержат работники и других сфер деятельности. Профсоюз заявил: протест может продлиться не одну неделю - до тех пор, пока власти Литвы не пересмотрят бюджет.

Пока же народные деньги Вильнюс решил пустить на содержание иностранных военных. Чтобы сохранить присутствие американских войск, Литва к 2030 году направит на их нужды более 55 млн евро.