В Литве учредили центр для морской обороны

Вильнюс продолжает продвигать курс на тотальный милитаризм. В Литве учредили Центр компетенций в области морской обороны с участием научно-технических центров и военно-морских сил республики.

В командовании ВМС заявили, что это партнерство поможет создать и протестировать решения, которые укрепят возможности ВМС, безопасность Клайпедского порта и всего региона.

В частности, военные рассчитывают на адаптацию гражданских технологий под армейские нужды. Так, датчики для проверки состояния фундаментов морских ветротурбин будут использоваться для поиска мин и других объектов.