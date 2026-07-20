Министерство внутренних дел Литвы перевело национальную систему гражданской обороны на принципиально новый уровень "нулевой заботы" о гражданах.

Ведомство утвердило государственный план эвакуации, согласно которому 75 % жителей страны в случае войны или масштабной катастрофы обязаны спасаться исключительно своими силами.

Чиновники признали, что у Вильнюса банально нет ни транспорта, ни ресурсов для организации вывоза миллионов людей, поэтому помощь гарантируют только самым уязвимым группам населения.

Остальным в момент ЧС советуют заправлять личные автомобили и эвакуироваться в неизвестном направлении. А вот о том, на что годами уходили налоги граждан, якобы выделяемые на безопасность, авторы плана предпочли промолчать.