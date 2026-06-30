Сейм Литвы утвердил лидера социал-демократов Синкявичюса на пост премьер-министра страны. Его, ранее допускавшего возможность диалога с Минском, предложил на пост глава литовского режима Науседа на фоне коллективной отставки прошлого кабмина во главе с Ругинене.

Последние 2 года это уже третья смена главы правительства в Вильнюсе, где коррупционные скандалы и провалы в экономике стали привычным фоном для политической элиты. У нового премьера есть 15 дней, чтобы представить состав кабинета и программу.

Совсем скоро станет понятно, чего на самом деле стоят предвыборные обещания Вильнюса: готов ли новый кабмин к прагматичным шагам или продолжит прежний тупиковый курс на конфронтацию с соседями, продиктованный западными кураторами.