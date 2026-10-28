В Литве вскрыли махинации с армейскими контрактами

Очередной оборонный провал литовских властей. Служба публичных закупок вскрыла грубые нарушения при закупке противотанковых заграждений на 823 тыс. евро.

Выяснилось, что чиновники полностью проигнорировали прозрачность сделки, закрыв глаза на несоответствие цен и технических спецификаций так называемых "зубов дракона".

За этот вопиющий контракт и нецелевое использование бюджетных средств придется отвечать сотрудникам Управления логистики Литовской армии. Внутренний аудит уже готовит к ним жесткие претензии.