В Литве взлетели цены на дрова

Отопительный сезон в Литве начинается с резкого роста цен на твердое топливо. Стоимость дров взлетела на 40 % по сравнению с прошлыми годами, сообщает местное издание.

Причина - затяжной кризис на нефтегазовом рынке. Чтобы сэкономить на электричестве и газе, владельцы частных домов массово переходят на печное отопление. Эта тенденция охватила не только Литву, но и многие другие страны Европы. Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос на древесное сырье в регионе продолжает расти.