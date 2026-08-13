В Литве задержали грузовой автомобиль с партией контрабандных сигарет из Латвии

Литовские таможенники задержали под Каунасом грузовой автомобиль, перевозивший партию контрабандных сигарет из Латвии. Груз оценивается в более чем 2 млн евро.

Водитель утверждал, что везет пенопласт, однако этим товаром была загружена только задняя часть полуприцепа. Остальное пространство заполнили 412 тыс. пачек с сигаретами. Предположительно, их производят на подпольной фабрике, не первый год действующей в Латвии.

Начато досудебное расследование. Водитель арестован на два месяца.

Это уже второй случай задержания контрабанды из Латвии за две недели. 30 июля в Литве был перехвачен автомобиль с сигаретами на 2,4 млн евро.