В Литве задержаны 27 человек из-за контрабанды сигарет на метеозондах

Официальный Вильнюс признал, что в контрабанде сигарет с использованием метеозондов участвовали литовские полицейские.

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы сообщил, что задержаны 27 человек. Среди них 13 сотрудников полиции и Службы охраны государственной границы Литвы.

Члены преступного объединения использовали GPS-устройства, а также средства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеошары. Затем они забирали контрабандные сигареты, хранили и реализовывали их.