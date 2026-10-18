В Литве зафиксирован рекордный уровень нищеты

В Литве зафиксирован самый высокий уровень нищеты за последние семь лет. Республика официально пробила дно, заняв худшее место в Евросоюзе.

В абсолютной нищете, когда денег не хватает даже на хлеб, выживают 7 % населения. Обещанные властями копеечные прибавки к пенсиям не спасают стариков от голода. Тарифы на отопление бьют рекорды, а льготный НДС на тепло попросту упразднен. Как итог - в числе бедствующих теперь не только пенсионеры, но и работающие люди.

Почти полмиллиона литовцев не могут позволить себе элементарные продукты питания. Ежедневно "Продовольственный банк" раздает 25 тонн еды, чтобы спасти людей от голода. Такая же катастрофа наблюдается в Латвии, Болгарии, Греции и Хорватии.