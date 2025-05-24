В Литве заявили о временной остановке работы систем обработки таможенных документов 24 мая

В таможенной службе Литвы временно прекратили работу системы обработки таможенных документов. Об этом заявили в Госпогранкомитете, сообщает БЕЛТА.

Литовские таможенники проинформировали, что в период 6:00 до 18:00 24 мая таможенной службой Литовской Республики проводятся плановые работы по управлению системным программным обеспечением.

В связи с этим в указанный временной период не будут работать системы обработки таможенных деклараций и других документов таможенного оформления.