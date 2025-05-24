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В Литве заявили о временной остановке работы систем обработки таможенных документов 24 мая
В Литве заявили о временной остановке работы систем обработки таможенных документов 24 маяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97b44f5f-dc11-48e1-89de-c6a025a069d1/conversions/5e82a767-8b0a-4e3c-81b0-4a6005132a05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97b44f5f-dc11-48e1-89de-c6a025a069d1/conversions/5e82a767-8b0a-4e3c-81b0-4a6005132a05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97b44f5f-dc11-48e1-89de-c6a025a069d1/conversions/5e82a767-8b0a-4e3c-81b0-4a6005132a05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97b44f5f-dc11-48e1-89de-c6a025a069d1/conversions/5e82a767-8b0a-4e3c-81b0-4a6005132a05-xl-___webp_1920.webp 1920w
В таможенной службе Литвы временно прекратили работу системы обработки таможенных документов. Об этом заявили в Госпогранкомитете, сообщает БЕЛТА.
Литовские таможенники проинформировали, что в период 6:00 до 18:00 24 мая таможенной службой Литовской Республики проводятся плановые работы по управлению системным программным обеспечением.
В связи с этим в указанный временной период не будут работать системы обработки таможенных деклараций и других документов таможенного оформления.
Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании выезда в Литву.