Глава ЛНР о теракте ВСУ в Старобельске: Виновные в этом кровавом преступлении будут найдены
В Луганской Народной Республике объявлен двухдневный траур. В Старобельске ударом украинского беспилотника по зданию местного педколледжа был убит 21 человек, более 60 пострадали.
24 мая на место трагедии прибыли журналисты из 19 стран, чтобы своими глазами увидеть, как ВСУ атаковали мирных граждан. К сожалению, многие на Западе пытаются выставить атаку как некий несчастный случай.
Леонид Пасечник, глава ЛНР:
"Такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу в ЛНР, недопустимы в XXI веке. Виновные в этом кровавом преступлении будут найдены, к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством и они понесут заслуженное наказание".
Вскрываются новые детали преступления. На месте удара украинского беспилотника в Старобельске обнаружен терминал Starlink Mini. Он применялся для точной навигации и управления беспилотниками в реальном времени. Если будут найдены записи с камер дронов, это подтвердит, что операторы ВСУ видели мирную цель.