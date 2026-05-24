В Луганской Народной Республике объявлен двухдневный траур. В Старобельске ударом украинского беспилотника по зданию местного педколледжа был убит 21 человек, более 60 пострадали.

24 мая на место трагедии прибыли журналисты из 19 стран, чтобы своими глазами увидеть, как ВСУ атаковали мирных граждан. К сожалению, многие на Западе пытаются выставить атаку как некий несчастный случай.

Леонид Пасечник, глава ЛНР:

"Такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу в ЛНР, недопустимы в XXI веке. Виновные в этом кровавом преступлении будут найдены, к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством и они понесут заслуженное наказание".