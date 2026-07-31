В Лондоне полиция пресекла акцию в поддержку Палестины

Массовыми арестами завершилась акция протеста в поддержку Палестины в британской столице - полицейские задержали 152 человека. Протестующие заняли тротуар и блокировали вход в один из лондонских судов.

Поводом к акции стала поддержка властями Великобритании израильской политики в секторе Газа. Всколыхнуло общественное мнение сообщение британских СМИ о том, что установлены факты расстрелов солдатами ЦАХАЛ юных палестинцев: известно как минимум о нескольких сотнях случаев, когда выстрелом в упор и в голову были убиты дети от 12 лет и младше.