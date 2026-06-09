В Лондоне несовершеннолетним собираются ограничить доступ к онлайн-ресурсам

Премьер-министр Великобритании анонсировал ужесточение ограничений на доступ к интернет-ресурсам. Правительство готовится в ближайшие дни запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями, а посещение большинства сайтов разрешить лишь после идентификации личности.

Фактически речь идет о программе, которую называют "Австралия плюс": в Соединенном Королевстве также запретят доступ детей к соцсетям, но введут еще и "интернет по паспорту".

Рассматривают в Лондоне и частичный запрет VPN, конечно, ради тех же детей.

Во всей этой истории любопытно следующее: что произойдет раньше - интернет-реформа или отставка премьера Стармера? О том, что кабинету остались считаные дни, в Лондоне известно всем, не ясно только, как много законов непопулярное правительство успеет принять перед отставкой.