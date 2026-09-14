В Лондоне заработает крупнейший оборонный завод

Британские власти превращают жилые кварталы в передовой плацдарм ВПК. Как сообщает Financial Times, в центре Лондона начнет работу крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод.

Стартап Isembard построил на месте бывшего автопарка четырехэтажное производство и штаб-квартиру компании общей площадью 160 тыс. кв. м.

Отмечается, что гигантская площадка ориентирована на ускоренное импортозамещение и обеспечение суверенитета королевства. На мощностях, управляемых искусственным интеллектом, планируют наладить круглосуточный выпуск компонентов для ракет, беспилотников, боевых роботов, подводных лодок и новейших реактивных двигателей.