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В Лос-Анджелесе прошли акции протеста против антимиграционных рейдов

В Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточенные столкновения из-за антимиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека.

Активисты окружили иммиграционный центр, требуя освободить людей, в ответ полиция применила слезоточивый и перцовый газ, а также светошумовые гранаты.

В США федеральные иммиграционные власти увеличивают количество арестов, чтобы выполнить предвыборное обещание Трампа о массовых депортациях. В среднем происходит около 1600 арестов в день.

протестыЛос-Анджелесмигранты