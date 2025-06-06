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В Лос-Анджелесе прошли акции протеста против антимиграционных рейдов
В Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточенные столкновения из-за антимиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека.
Активисты окружили иммиграционный центр, требуя освободить людей, в ответ полиция применила слезоточивый и перцовый газ, а также светошумовые гранаты.
В США федеральные иммиграционные власти увеличивают количество арестов, чтобы выполнить предвыборное обещание Трампа о массовых депортациях. В среднем происходит около 1600 арестов в день.