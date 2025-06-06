В Лос-Анджелесе прошли акции протеста против антимиграционных рейдов

В Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточенные столкновения из-за антимиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека.

Активисты окружили иммиграционный центр, требуя освободить людей, в ответ полиция применила слезоточивый и перцовый газ, а также светошумовые гранаты.