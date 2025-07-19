В Лос-Анджелесе у самолета при взлете загорелся двигатель

Серьезный авиаинцидент произошел в Лос-Анджелесе. У самолета Boeing загорелся в воздухе двигатель. Это произошло спустя считаные минуты после того, как машина поднялась в небо.

Пилоты сумели вернуться в аэропорт и благополучно посадили самолет. Никто, к счастью, не пострадал. Как сообщают пассажиры, проблемы у машины начались еще на земле, а в воздухе самолет просто не сумел набрать нужную высоту.