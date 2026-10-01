"В любой непонятной ситуации обвиняйте Россию" - такой совет получили члены НАТО от генсека НАТО. Марк Рютте выступил с таким заявлением на брифинге в Брюсселе, комментируя реакцию союзников на гибридные угрозы и инциденты.

"Вы слышали, как верховный главнокомандующий Объединенными силами сказал: когда есть возможность, когда вы уверены, что это русские или почти уверены, что это русские, приписывайте это русским. Точно также как Эстония сделала это. Я это приветствую", - подытожил генеральный секретарь НАТО.

Ранее Таллин публично возложил на Москву ответственность за пожар на оборонном заводе в Ласнамяэ без каких-либо доказательств. Это, по мнению окончательно сбросившего маску Рютте, и есть верная стратегия и пример для подражания. Он призвал остальных членов НАТО - следовать этому подходу, активно обмениваясь разведданными.