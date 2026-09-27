В Мадриде протестуют против роста цен на жилье и выселений

Недовольны своими жизненными условиями в Испании. В центре Мадрида активисты разбили палаточный городок. Массовый протест спровоцировало резонансное выселение 87-летней пенсионерки из арендной квартиры. Цены взлетели до такой степени, что ее пенсии элементарно не хватало, чтобы покрыть новую стоимость жилья.

Протестующие требуют от властей ввести строгий контроль над ценами на недвижимость, ограничить краткосрочную туристическую аренду и полностью запретить выселения без предоставления альтернативного жилья.

Статистика на рынке недвижимости пугающая: спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тыс. объектов.