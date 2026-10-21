В Мадриде жестко подавляют протесты мирных граждан

Испанские силовики успешно перенимают эстафету насилия у французских жандармов.

Мадрид подхватил протестную эстафету Парижа, но вместо конструктивного диалога испанские власти предпочли язык силы, ответив на недовольство граждан жесткими разгонами и массовыми задержаниями.



На этот раз искра вспыхнула в Ла-Корунье: триггером для масштабных протестов послужило предвыборное мероприятие с участием лидера партии "Вокс".

Для подавления протестующих полиция применяет весь арсенал доступных средств. Мирных людей избивают дубинками, распыляют слезоточивый газ, заливают водой из водомета.