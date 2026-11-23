В Британии слезоточивым газом сорвали выступление американского рэпера. 12 тыс. человек едва не задохнулись на концерте в Манчестере. Неизвестный распылил на крытом стадионе слезоточивый газ.

Людей экстренно эвакуировали, не обошлось без давки. Нескольким посетителям оказали медпомощь. Серьезных травм никто не получил.

Правоохранители не приводят данных о том, кто распылил газ, и не сообщают о задержанных. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.