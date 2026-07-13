В Мексике фура протаранила остановившиеся автомобили

Страшное ДТП унесло жизни 16 человек на скоростной трассе в Мексике. Грузовик на полной скорости протаранил скопление автомобилей, которые остановились из-за ранее произошедшей аварии.

Мощнейший удар спровоцировал сильный пожар, охвативший сразу несколько транспортных средств.

Помимо погибших, еще около 10 человек получили травмы и ожоги. Несколько граждан числятся пропавшими без вести, поскольку пожарные продолжают разбирать выгоревшие конструкции автомобилей.