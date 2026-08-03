В Мексике после задержания лидера преступного картеля начались хаос и беспорядки

Очередной виток оружейного безумия и хаоса в Мексике - после задержания лидера одного из преступных картелей, известного под прозвищем Пончо.



Арестованный криминальный босс входил в число самых разыскиваемых преступников в США, а американское правосудие гарантировало награду до 5 млн долларов за информацию, которая поможет его задержать.



В ответ боевики картеля заблокировали ключевые магистрали в штате Мичоакан, выстроив баррикады и устроив массовые поджоги десятков гражданских автомобилей. Для подавления беспорядков в регион введены дополнительные армейские подразделения.