В Мексике после задержания лидера преступного картеля начались хаос и беспорядки
Автор:Редакция news.by
Очередной виток оружейного безумия и хаоса в Мексике - после задержания лидера одного из преступных картелей, известного под прозвищем Пончо.
Арестованный криминальный босс входил в число самых разыскиваемых преступников в США, а американское правосудие гарантировало награду до 5 млн долларов за информацию, которая поможет его задержать.
В ответ боевики картеля заблокировали ключевые магистрали в штате Мичоакан, выстроив баррикады и устроив массовые поджоги десятков гражданских автомобилей. Для подавления беспорядков в регион введены дополнительные армейские подразделения.