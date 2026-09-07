В Мексике взрыв пиротехники в церкви унес жизни 10 человек

Трагедия в мексиканском штате Мехико. В результате мощного взрыва пиротехники в местной церкви во время праздничного богослужения 10 человек погибли, еще свыше 60 получили ранения и ожоги.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало грубое нарушение правил безопасности и неосторожное обращение с фейерверками.

Мощная взрывная волна не только разрушила часть храма, но и повредила несколько соседних жилых домов, завалив обломками сотни верующих. Сейчас спасатели завершили разбор бетонных завалов.