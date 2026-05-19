В Международном энергетическом агентстве предупредили о критическом истощении мировых запасов нефти

Помимо взлета цен на энергоносители, в мире наблюдается дефицит топлива, и пока положительной динамики ждать не стоит. О критическом истощении мировых запасов нефти предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

По его словам, на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива страны высвобождают резервы с рекордно высокой скоростью - 2,5 млн баррелей в сутки. Только за март и апрель мировые запасы сырья сократились на 246 млн баррелей. При таких темпах доступных экстренных запасов хватит всего на несколько недель.