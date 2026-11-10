В МИД Молдовы сообщили о намерении ввести новые санкции против РФ и Беларуси

Фото: Sputnik Молдова

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что страна в ближайшее время введет новые санкции против России и Беларуси, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Уровень присоединения Молдовы к европейским санкциям сейчас составляет 91 %, и Кишинев намерен закрыть оставшийся разрыв.

"У нас осталось небольшое отставание в части отраслевого пакета санкций, введенного еще в 2014 году, к которому мы не присоединились и который касается России и Беларуси. Этот пробел необходимо устранить, чтобы достичь 100 % соответствия. Сейчас мы работаем над поиском решений и необходимых механизмов", - сообщил Михай Попшой.