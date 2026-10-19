В Милане протест против стоимости жизни перерос в беспорядки

В Милане около 2 тыс. человек, недовольных заоблачной стоимостью жизни и падением качества услуг, устроили акцию протеста в самом центре города.

В какой-то момент к мирным демонстрантам подключились провокаторы: они крушили витрины магазинов и ресторанов, поджигали мусорные баки и забрасывали полицию камнями и стульями.

В итоге для разгона толпы спецназ применил водометы и спецсредства. В полицейские участки доставлены более 200 человек, причем около 80 % из них оказались несовершеннолетними.

Ситуацию на личном контроле уже держит премьер-министр Джорджа Мелони: 19 октября она намерена провести экстренное совещание кабинета министров по вопросам обеспечения общественного порядка.