В Минобороны Германии разгорелся масштабный скандал из-за кумовства

Масштабный скандал из-за кумовства и непрозрачной кадровой политики - в Министерстве обороны Германии.

Как пишет Die Welt, сотрудники составили коллективную жалобу под красноречивым названием "Реальность за фасадом самого популярного министра". Они утверждают, что министерство под руководством Писториуса превратилось в "магазин самообслуживания" и политический инструмент правящей партии.

Авторы подчеркивают, что при назначении на ключевые посты заслуги и опыт отошли на второй план. Решающую роль теперь играют личные связи, лояльность и доверительные отношения с руководством.

При этом большинство сотрудников боятся критиковать деструктивные кадровые перестановки из-за угрозы краха карьеры.