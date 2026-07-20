В Минобороны Польши недовольны поведением украинских беженцев

В Польше все очевиднее становится народная неприязнь по отношению к украинцам. На этом фоне глава Минобороны страны обратился к киевским властям с жестким требованием повлиять на соотечественников.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона обязана призвать своих граждан безоговорочно соблюдать законы, правила и принципы поведения, принятые в принимающем государстве.

Впрочем, украинцам не рады не только в Польше. Европейское гостеприимство в целом подходит к концу. Особенно в отношении украинских мужчин: с 2027 года военнообязанных украинцев перестанут пускать в ЕС.