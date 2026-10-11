В Минске на контртеррористическом форуме обсудили противостояние терроризму в цифровом пространстве

Фото pexels.com

В Минске прошел масштабный контртеррористический форум, посвященный бескомпромиссной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Участники из разных стран обсудили новые вызовы, главный из которых - уход терроризма в цифровое пространство.

Эксперты высоко оценили усилия Беларуси по организации мероприятия, отметив, что минская площадка критически важна для безопасности каждого государства. О ключевых угрозах, координации усилий и роли Минска рассказал руководитель управления МВД по борьбе с транснациональными преступлениями (Мьянма) Тен Нуанг в "Актуальном интервью".

По словам представителя Мьянмы, ключевой вызов - эволюция терроризма и его активный уход в цифровое пространство. IT-технологии развиваются стремительно, и если правительства внедряют инновации для защиты граждан, то террористы используют те же инструменты для маскировки и атак. "Преступники используют цифровые технологии для маскировки, из-за чего выявлять киберугрозы, задерживать злоумышленников и предотвращать атаки становится кратно сложнее. Каждое государство сталкивается с жесткими вызовами, и Мьянма здесь не исключение", - подчеркнул он.

Форум дал реальную возможность перенять передовой опыт коллег и поделиться собственными практиками. Каналы связи между странами налажены, техническая база работает на высоком уровне. "Ключевой вопрос - оперативность взаимодействия. Нам необходимо реагировать на запросы коллег максимально быстро. Вся техническая база и существующие каналы коммуникации работают на высоком уровне. Важно постоянно поддерживать динамику и укреплять живое практическое сотрудничество", - отметил Тен Нуанг.

Он высоко оценил мирные инициативы Минска и проведение форума. "Беларусь - динамично развивающееся государство. Перед ней, как и перед многими странами, стоит стратегическая задача - предотвратить использование IT-сферы в деструктивных целях. Для этого Минску необходимо развивать суверенные системы защиты и углублять взаимодействие с партнерами. Проведение форума в Минске - своевременный и стратегически верный шаг", - подчеркнул представитель Мьянмы.

Контртеррористический форум в Минске стал важной площадкой для обмена опытом и координации усилий в борьбе с общими угрозами. Цифровой терроризм не знает границ, и только совместная работа, оперативность и доверие между странами позволяют эффективно противостоять ему.