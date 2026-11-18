В Минске стартовали мероприятия, посвященные 630-летию первых поселений татаро-мусульман на Беларуси. К юбилейной дате приурочено много проектов.

18 ноября в Музее книги, расположенном в Национальной библиотеке, презентовали выставку редких исламских книг, написанных арабской вязью. Событием дня стала презентация факсимиле Минского Тафсира 1686 года (это богословское толкование и комментарий к Корану) и первая демонстрация полного перевода Корана на белорусский язык.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси: "Я искренне рад приветствовать всех и разделить эту радость. Она действительно велика - и для мусульман, граждан Республики Беларусь, и для всего мусульманского мира, и для людей в целом. На примере истории татар-мусульман, проживающих в Беларуси уже 630 лет, я подтверждаю: динамика возрождения материальной и духовной культуры, восстановления уважительного отношения к человеку, укрепления человечности и роста нравственности неуклонно возрастает".

19 ноября мусульманское религиозное объединение приглашает на мероприятия в Минскую соборную мечеть. Там в музее состоится открытие выставки, где представят редкий рукописный Коран, семейные книги, написанные на белорусском языке арабским письмом, и предметы из личных коллекций мусульман нашей страны.