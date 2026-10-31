В мире растет риск распространения нового штамма COVID-19

Риск глобального распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 растет, пишет РИА Новости.

"С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает", - отметили в российском офисе ВОЗ.

В ВОЗ также отметили, что на данный момент нет опубликованных клинических данных, которые указывали бы на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.