В мире резко выросла стоимость морских и речных перевозок

Конфликты и климатические изменения привели к резкому росту стоимости морских и речных перевозок на ключевых маршрутах, включая Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря. Об этом сообщает газета Financial Times.

Так, ставки фрахта для перевозки нефти из Персидского залива в Азию достигли 15 долларов за баррель - это самый высокий уровень с 2005 года. А средние спотовые ставки фрахта на контейнерные перевозки из Азии США выросли на 234 % по сравнению с 2025 годом.

Последствия природного явления Эль-Ниньо привели к снижению уровня воды в Панамском канале. По этой причине и в результате кризиса в Ормузском проливе цена за проход по каналу в августе достигла рекордных 2,5 млн долларов за один слот.

Эксперты оценивают сбой как самый масштабный в истории, он затмил даже пандемию.