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В Миссисипи полицейских требуют наказать за убийство годовалого ребенка
Жители города Сенатобия в штате Миссисипи (США) вышли к региональному полицейскому управлению, чтобы потребовать радикальной чистки рядов блюстителей порядка.
На днях здесь был застрелен годовалый ребенок: полицейские открыли огонь по автомобилю, где находилась мать погибшего малыша. Ее заподозрили в краже подгузников.
В подобных ситуациях блюстители порядка практически всегда выходят сухими из воды: им обычно грозит разве что кратковременное отстранение.
Жители Миссисипи требуют официального парламентского расследования этой жуткой истории, а также наказания убийц. Разрушительный потенциал этой истории вряд ли меньше, чем у знаменитого дела Джорджа Флойда. Причем Флойд был человеком крайне сомнительной репутации. Годовалого же младенца власти вряд ли рискнут обвинить в дурном поведении, чтобы оправдать его убийство.