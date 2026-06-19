В Миссисипи полицейских требуют наказать за убийство годовалого ребенка

Жители города Сенатобия в штате Миссисипи (США) вышли к региональному полицейскому управлению, чтобы потребовать радикальной чистки рядов блюстителей порядка.

На днях здесь был застрелен годовалый ребенок: полицейские открыли огонь по автомобилю, где находилась мать погибшего малыша. Ее заподозрили в краже подгузников.

В подобных ситуациях блюстители порядка практически всегда выходят сухими из воды: им обычно грозит разве что кратковременное отстранение.