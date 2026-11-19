В парламенте Молдовы одобрили выход из соглашения СНГ, касающегося возврата культурных и исторических ценностей странам их происхождения. Об этом сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Данное соглашение было подписано в Минске 14 февраля 1992 года. Ранее министр культуры Дан Суручану отмечал, что документ, по его мнению, не отвечает потребностям и приоритетам республики в вопросах охраны культурного наследия, а его практическое применение носило ограниченный характер. Министр также подчеркнул, что Молдова параллельно укрепила национальную законодательную базу в сфере охраны, выявления и возврата движимых культурных ценностей в рамках процесса присоединения к Европейскому союзу.

"Проект о денонсации принят голосами 60 депутатов", - заявил Гросу на заседании парламента.

С 2022 года Молдова не участвует в заседаниях СНГ, членом которого она остается, а также ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Власти страны четко обозначили намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же в Молдове заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент молдавского государства Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции, хотя оппозиция подвергает критике курс властей на разрыв соглашений СНГ и указывает на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

Фото: РИА Новости