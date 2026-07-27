В Молдове фермеры бьют тревогу из-за нехватки дизельного топлива

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" заявила об остром дефиците и росте цен на дизельное топливо, что ставит под угрозу срыва уборочную кампанию и осенний сев.

Аграрии в нескольких районах республики сообщают, что крупные нефтяные компании уже неделю не поставляют горючее и не называют сроков возобновления продаж. Сельхозпроизводители требуют проверить поставщиков на предмет искусственного создания дефицита для взвинчивания цен.

Сложнее всего ситуация складывается в южных и северных районах Молдовы, где из-за засухи урожай и без того оказался ниже ожидаемого, а отсутствие топлива лишает фермеров возможности провести быструю глубокую вспашку под озимые культуры.